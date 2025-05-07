Только три таких: Путин и Мадуро подписали важный договор о стратегическом партнёрстве

В рамках встречи российского президента Владимира Путина с его коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро состоялось подписание важного соглашения между двумя странами. Лидеры государств скрепили подписями документ о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве России и Венесуэлы. Церемония подписания прошла в торжественной обстановке в Малахитовом фойе Большого Кремлёвского дворца.

Примечательно, что Россия имеет договоры такого уровня лишь с Ираном и КНДР.