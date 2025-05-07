Только три таких: Путин и Мадуро подписали важный договор о стратегическом партнёрстве
Путин и Мадуро подписали договор о стратегическом партнёрстве РФ и Венесуэлы
Владимир Путин и Николас Мадуро. Обложка © Life.ru
В рамках встречи российского президента Владимира Путина с его коллегой из Венесуэлы Николасом Мадуро состоялось подписание важного соглашения между двумя странами. Лидеры государств скрепили подписями документ о стратегическом партнёрстве и сотрудничестве России и Венесуэлы. Церемония подписания прошла в торжественной обстановке в Малахитовом фойе Большого Кремлёвского дворца.
Примечательно, что Россия имеет договоры такого уровня лишь с Ираном и КНДР.
Подписанный документ регулирует взаимодействие сторон по ключевым вопросам, среди которых: обеспечение безопасности, совместная борьба с угрозами терроризма и экстремизма, а также противодействие искажению истории и героизации нацизма. Договор также определяет курс на активизацию экономической кооперации, включая секторы энергетики, транспорта, добычи полезных ископаемых и связи.
Напомним, президент Венесуэлы прибыл сегодня в Москву по случаю празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Он станет гостем на Параде Победы на Красной площади. Также лидер страны встретился в Кремле с Владимиром Путиным. В гости к российскому коллеге Мадуро прибыл на кортеже, а среди сопроводительных авто была замечена новая Lada Aura.