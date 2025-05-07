В кортеже президента Венесуэлы была замечена новенькая чёрная Lada Aura

В кортеже президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время его визита в Москву был замечен автомобиль Lada Aura. Чёрная машина этой марки с символикой 80-летия Победы вошла в число сопровождающих транспортных средств. Об этом сообщили в телеграм-канале «Кремль. Новости», подкрепив информацию видео.