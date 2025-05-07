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7 мая, 14:16

В кортеже президента Венесуэлы была замечена новенькая чёрная Lada Aura

Новая Lada Aura сопровождала кортеж президента Венесуэлы Мадуро в Москве

В кортеже президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время его визита в Москву был замечен автомобиль Lada Aura. Чёрная машина этой марки с символикой 80-летия Победы вошла в число сопровождающих транспортных средств. Об этом сообщили в телеграм-канале «Кремль. Новости», подкрепив информацию видео.

Кортеж Николаса Мадуро. Видео © Telegram / Кремль. Новости

Стоит отметить, что сам глава государства передвигается на чёрном лимузине Aurus с мотоциклетным эскортом.

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Ранее сегодня сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей супругой Силией Флорес прилетел в Москву. Целью стал рабочий визит для празднования 80-летия Победы и встреча с главой российского государства Владимиром Путиным. Позднее в Кремле президент Путин принял лидера Венесуэлы.

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Telegram / Кремль. Новости

Ольга Сливченко
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