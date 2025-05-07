В кортеже президента Венесуэлы была замечена новенькая чёрная Lada Aura
Новая Lada Aura сопровождала кортеж президента Венесуэлы Мадуро в Москве
В кортеже президента Венесуэлы Николаса Мадуро во время его визита в Москву был замечен автомобиль Lada Aura. Чёрная машина этой марки с символикой 80-летия Победы вошла в число сопровождающих транспортных средств. Об этом сообщили в телеграм-канале «Кремль. Новости», подкрепив информацию видео.
Кортеж Николаса Мадуро. Видео © Telegram / Кремль. Новости
Стоит отметить, что сам глава государства передвигается на чёрном лимузине Aurus с мотоциклетным эскортом.
Ранее сегодня сообщалось, что президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе со своей супругой Силией Флорес прилетел в Москву. Целью стал рабочий визит для празднования 80-летия Победы и встреча с главой российского государства Владимиром Путиным. Позднее в Кремле президент Путин принял лидера Венесуэлы.
Telegram / Кремль. Новости