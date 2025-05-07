«Madre mía!»: Интерьеры Кремля очень впечатлили венесуэльскую делегацию

Гости с восхищением изучали изысканный интерьер, и, как отметил журналист, один из чиновников тихо воскликнул по-испански, выражая своё изумление.

«Madre mía!» , — прошептал чиновник, что можно перевести, как «мать честная».

Не остался равнодушным и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который назвал Кремль «впечатляющим местом». Он признался, что его охватило благоговение незадолго до начала встречи с российским лидером Владимиром Путиным.