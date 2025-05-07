«Madre mía!»: Интерьеры Кремля очень впечатлили венесуэльскую делегацию
Венесуэльская делегация осталась под впечатлением после посещения Кремля
Делегация Венесуэлы, сопровождавшая президента Николаса Мадуро, осталась под сильным впечатлением от роскоши зелёной гостиной Большого Кремлёвского дворца. Эмоции гостей запечатлел корреспондент Кремлёвского пула Александр Юнашев.
Венесуэльская делегация в восторге от зелёной гостиной Кремля. Видео © Telegram / Юнашев LIVE
Гости с восхищением изучали изысканный интерьер, и, как отметил журналист, один из чиновников тихо воскликнул по-испански, выражая своё изумление.
«Madre mía!» , — прошептал чиновник, что можно перевести, как «мать честная».
Не остался равнодушным и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, который назвал Кремль «впечатляющим местом». Он признался, что его охватило благоговение незадолго до начала встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Telegram / Юнашев LIVE