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Регион
7 мая, 13:09

Лента Победы: Кремль встречает лидеров ярким символом в преддверии 9 Мая

В Кремле иностранных лидеров, прибывающих в Москву, встречает георгиевская лента

Георгиевская лента. Обложка © Telegram / Кремль

Георгиевская лента. Обложка © Telegram / Кремль

В Кремле иностранных лидеров, прибывающих в Москву на юбилей Победы, встречает грандиозная Георгиевская лента, сообщили в пресс-службе. Вдоль маршрута кортежей на территории Кремля установлены специальные конструкции с полотнами в чёрно-оранжевых цветах символа Победы.

Первым для переговоров с Владимиром Путиным прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро, кадры его приезда опубликовала кремлёвская пресс-служба.

Президент Монголии прибыл в Москву на празднование юбилея Победы
Президент Монголии прибыл в Москву на празднование юбилея Победы
Оксана Попова
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