Лента Победы: Кремль встречает лидеров ярким символом в преддверии 9 Мая

В Кремле иностранных лидеров, прибывающих в Москву на юбилей Победы, встречает грандиозная Георгиевская лента, сообщили в пресс-службе. Вдоль маршрута кортежей на территории Кремля установлены специальные конструкции с полотнами в чёрно-оранжевых цветах символа Победы.