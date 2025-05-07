Лента Победы: Кремль встречает лидеров ярким символом в преддверии 9 Мая
В Кремле иностранных лидеров, прибывающих в Москву, встречает георгиевская лента
Георгиевская лента. Обложка © Telegram / Кремль
В Кремле иностранных лидеров, прибывающих в Москву на юбилей Победы, встречает грандиозная Георгиевская лента, сообщили в пресс-службе. Вдоль маршрута кортежей на территории Кремля установлены специальные конструкции с полотнами в чёрно-оранжевых цветах символа Победы.
Первым для переговоров с Владимиром Путиным прибыл президент Венесуэлы Николас Мадуро, кадры его приезда опубликовала кремлёвская пресс-служба.