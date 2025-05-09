ВСУ более пяти тысяч раз нарушили объявленное в честь Дня Победы перемирие
Минобороны РФ: Украина 5026 раз нарушила перемирие в честь Дня Победы
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Украинская сторона за время объявленного в честь празднования Дня Победы перемирия 5026 раз нарушила режим остановки огня. Армия России зеркально отвечает на агрессию противника, уведомили в пресс-службе Минобороны России.
«По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 1 455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов позиций наших войск, а также 23 с применением реактивных систем залпового огня», — сообщили в министерстве.
Также зафиксировано 3502 удара и сброса боеприпасов с дронов. В сумме получается 5026 нарушений режима прекращения огня.
Ранее в Минобороны сообщали о четырёх попытках украинских подразделений вторгнуться на территорию российских регионов во время действия перемирия. ВСУ пробовали прорваться через границы Курской и Белгородской областей.
Напомним, 8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако ранее украинская сторона отклонила предложение о перемирии, а Владимир Зеленский предостерёг мировых лидеров от участия в праздничных мероприятиях в Москве.