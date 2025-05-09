ВСУ более пяти тысяч раз нарушили объявленное в честь Дня Победы перемирие

Украинская сторона за время объявленного в честь празднования Дня Победы перемирия 5026 раз нарушила режим остановки огня. Армия России зеркально отвечает на агрессию противника, уведомили в пресс-службе Минобороны России.

«По всей линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершили 1 455 обстрелов из ствольной артиллерии, танков и миномётов позиций наших войск, а также 23 с применением реактивных систем залпового огня», — сообщили в министерстве.

Также зафиксировано 3502 удара и сброса боеприпасов с дронов. В сумме получается 5026 нарушений режима прекращения огня.