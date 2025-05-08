Войска РФ зеркально реагируют на нарушение ВСУ майского перемирия
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Российские войска зеркально реагируют на нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что ВС РФ вынуждены отвечать на провокации украинской армии, нарушающей режим прекращения огня. Как подчеркнули в Минобороны, преднамеренные разрушения, осуществляемые противником, являются доказательством нежелания Киева искать мирное решение конфликта.
Напомним, что трёхдневное перемирие по случаю Дня Победы вступило в силу 8 мая в 00:00. Оно продлится трое суток и завершится в 00:00 11 мая. Изначально украинская сторона отвергла предложение российского президента Владимира Путина о прекращении боевых действий, однако позднее в Киеве заявили, что ВСУ дано «негласное» распоряжение о соблюдении перемирия с РФ.