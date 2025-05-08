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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
8 мая, 10:50

Войска РФ зеркально реагируют на нарушение ВСУ майского перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские войска зеркально реагируют на нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что ВС РФ вынуждены отвечать на провокации украинской армии, нарушающей режим прекращения огня. Как подчеркнули в Минобороны, преднамеренные разрушения, осуществляемые противником, являются доказательством нежелания Киева искать мирное решение конфликта.

Напомним, что трёхдневное перемирие по случаю Дня Победы вступило в силу 8 мая в 00:00. Оно продлится трое суток и завершится в 00:00 11 мая. Изначально украинская сторона отвергла предложение российского президента Владимира Путина о прекращении боевых действий, однако позднее в Киеве заявили, что ВСУ дано «негласное» распоряжение о соблюдении перемирия с РФ.

Минобороны РФ фиксирует сотни атак со стороны ВСУ в дни перемирия
Минобороны РФ фиксирует сотни атак со стороны ВСУ в дни перемирия
Мария Любицкая
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