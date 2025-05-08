Войска РФ зеркально реагируют на нарушение ВСУ майского перемирия

Российские войска зеркально реагируют на нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что ВС РФ вынуждены отвечать на провокации украинской армии, нарушающей режим прекращения огня. Как подчеркнули в Минобороны, преднамеренные разрушения, осуществляемые противником, являются доказательством нежелания Киева искать мирное решение конфликта.



