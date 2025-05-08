Минобороны РФ фиксирует сотни атак со стороны ВСУ в дни перемирия

Минобороны РФ сообщило о 488 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских формирований. По данным ведомства, вдоль линии боевого соприкосновения украинские подразделения провели 173 обстрела позиций российских войск из артиллерии, танков и миномётов, а также четыре атаки с использованием РСЗО. Кроме того, было зафиксировано 300 ударов и сбросов боеприпасов с дронов.