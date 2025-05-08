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Регион
8 мая, 10:28

Минобороны РФ фиксирует сотни атак со стороны ВСУ в дни перемирия

Минобороны: Зафиксировано 488 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ

Обложка ©Life.ru / Шедеврум

Обложка ©Life.ru / Шедеврум

Минобороны РФ сообщило о 488 нарушениях режима прекращения огня со стороны украинских формирований. По данным ведомства, вдоль линии боевого соприкосновения украинские подразделения провели 173 обстрела позиций российских войск из артиллерии, танков и миномётов, а также четыре атаки с использованием РСЗО. Кроме того, было зафиксировано 300 ударов и сбросов боеприпасов с дронов.

Напомним, что трёхдневное перемирие по случаю Дня Победы вступило в силу 8 мая в 00:00. Оно продлится трое суток и завершится в 00:00 11 мая. Украинская сторона отвергла предложение российского президента Владимира Путина о прекращении боевых действий на период празднования 80-й годовщины Победы. Несмотря на это, ВС РФ прекратили боевые действия по приказу Путина.

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Оксана Попова
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