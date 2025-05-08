Армия России в зоне СВО прекратила ведение боевых действий
Минобороны: Все группировки России в зоне СВО прекратили ведение боевых действий
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Минобороны РФ сообщило, что с полуночи 8 мая все российские воинские группировки в зоне СВО полностью остановили боевые действия в честь 80-летия Победы, следуя решению Верховного главнокомандующего и гуманитарным принципам.
Ведомство подчеркнуло, что Вооружённые силы РФ строго придерживаются режима прекращения огня, не применяя авиацию, ракетные войска, артиллерию и беспилотники, оставаясь на занимаемых позициях.
Напомним, что трёхдневное перемирие по случаю Дня Победы вступило в силу 8 мая в 00:00. Оно продлится трое суток и завершится в 00:00 11 мая. Украинская сторона отвергла предложение российского президента Владимира Путина о прекращении боевых действий на период празднования 80-й годовщины Победы. К тому же, со стороны главы киевского режима начали поступать угрозы в адрес мировых лидеров, которые намерены принять участие в параде на Красной площади. Позднее в Киеве заявили, что ВСУ дано«негласное» распоряжение о соблюдении перемирия с РФ.