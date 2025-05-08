С момента начала перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, обстрелов с обеих сторон не наблюдается. Об этом факте сообщил в телеграм-канале политолог Сергей Марков. Он считает поведение Вооружённых сил Украины удивительным, поскольку глава киевского режима Владимир Зеленский ранее отказался от предложенной российским лидером временной остановки боевых действий.

«Армия России не стреляет. Как ни странно, ВСУ тоже не стреляют. Официально Зеленский отверг перемирие на День Победы. Но якобы неофициально ВСУ отдан приказ соблюдать перемирие. По факту обстрелов с обеих сторон нет», — рассказал эксперт.