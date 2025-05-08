«Обстрелов нет»: В России отметили странное поведение ВСУ после начала перемирия
Политолог Марков: После начала перемирия обе стороны прекратили обстрелы
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С момента начала перемирия, объявленного президентом России Владимиром Путиным, обстрелов с обеих сторон не наблюдается. Об этом факте сообщил в телеграм-канале политолог Сергей Марков. Он считает поведение Вооружённых сил Украины удивительным, поскольку глава киевского режима Владимир Зеленский ранее отказался от предложенной российским лидером временной остановки боевых действий.
«Армия России не стреляет. Как ни странно, ВСУ тоже не стреляют. Официально Зеленский отверг перемирие на День Победы. Но якобы неофициально ВСУ отдан приказ соблюдать перемирие. По факту обстрелов с обеих сторон нет», — рассказал эксперт.
Как указывает политолог, в ходе пасхального перемирия, инициированного в одностороннем порядке, было зафиксировано «сокращение интенсивности боевых действий на 90%». Марков проводит параллель, отмечая, что текущее положение дел демонстрирует аналогичную динамику.
Напомним, что трёхдневное перемирие по случаю Дня Победы вступило в силу 8 мая в 00:00. Оно продлится трое суток и завершится в 00:00 11 мая. Украинская сторона отвергла предложение российского президента Владимира Путина о прекращении боевых действий на период празднования 80-й годовщины Победы. К тому же, со стороны главы киевского режима начали поступать угрозы в адрес мировых лидеров, которые намерены принять участие в параде на Красной площади. Позднее в Киеве заявили, что ВСУ дано «негласное» распоряжение о соблюдении перемирия с РФ.