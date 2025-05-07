«Исключить невозможно»: Эксперт раскрыл вероятность атаки ВСУ на Москву в День Победы

Невозможно полностью исключить вероятность атаки ВСУ на центр Москвы в День Победы, заявил бывший начальник зенитных ракетных войск Командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев. Сильная защита важных объектов, например Красной площади, снижает эту вероятность. Однако сплошного покрытия усиленной защиты вокруг столицы не будет.

«Это понятно даже из теории поражения цели. Максимальная вероятность поражения цели, как правило, составляет 98%. На фоне массового применения беспилотников, те комплексы ПВО, которые есть на вооружении, стопроцентно выполнить задачу могут только на отдельных направлениях, на отдельных объектах», — цитирует Хатылева NEWS.ru.

Несмотря на это, по словам военного эксперта, Москва усилила свою противовоздушную оборону. Особое внимание уделяется защите ключевых объектов, включая Красную площадь. Хатылев отметил постоянную модернизацию системы ПВО вокруг столицы, подчеркнув, что, хотя абсолютная защита невозможна, оборонительные возможности российской столицы непрерывно укрепляются.