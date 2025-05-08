Российские войска до начала перемирия освободили Троицкое в ДНР
Минобороны: ВС РФ до вступления в силу перемирия освободили Троицкое в ДНР
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
До вступления в силу режима прекращения огня в честь Дня Победы российские войска освободили населённый пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, Троицкое перешло под контроль войск «Центр» в результате активных и решительных действий военнослужащих группировки.
Напомним, что трёхдневное перемирие по случаю Дня Победы вступило в силу 8 мая в 00:00. Оно продлится трое суток и завершится в 00:00 11 мая. Украинская сторона отвергла предложение российского президента Владимира Путина о прекращении боевых действий на период празднования 80-й годовщины Победы. К тому же, со стороны главы киевского режима начали поступать угрозы в адрес мировых лидеров, которые намерены принять участие в параде на Красной площади. Позднее в Киеве заявили, что ВСУ дано «негласное» распоряжение о соблюдении перемирия с РФ.