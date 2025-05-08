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8 мая, 10:48

Нарушая перемирие: ВСУ дважды попытались прорваться в Курскую область

МО: ВСУ предприняли две попытки прорваться в Курскую область после перемирия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

По сообщению Министерства обороны России, Вооружённые силы Украины нарушили режим прекращения огня и не прекратили ведение боевых действий в отличие от ВС РФ. Были предприняты две попытки нарушения государственной границы России в Курской области, а также отмечена атака в окрестностях Дзержинска на территории ДНР.

«Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населённого пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики», — доложили в военном ведомстве.

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Ранее стало известно, что в курском приграничье вновь проявили активность украинские формирования. Армия Украины совершила третью за короткий срок попытку штурма села Тёткино. В нападении участвовала группа из порядка 40-50 военнослужащих.

Ольга Сливченко
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