Нарушая перемирие: ВСУ дважды попытались прорваться в Курскую область

По сообщению Министерства обороны России, Вооружённые силы Украины нарушили режим прекращения огня и не прекратили ведение боевых действий в отличие от ВС РФ. Были предприняты две попытки нарушения государственной границы России в Курской области, а также отмечена атака в окрестностях Дзержинска на территории ДНР.

«Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населённого пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики», — доложили в военном ведомстве.