Нарушая перемирие: ВСУ дважды попытались прорваться в Курскую область
МО: ВСУ предприняли две попытки прорваться в Курскую область после перемирия
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee
По сообщению Министерства обороны России, Вооружённые силы Украины нарушили режим прекращения огня и не прекратили ведение боевых действий в отличие от ВС РФ. Были предприняты две попытки нарушения государственной границы России в Курской области, а также отмечена атака в окрестностях Дзержинска на территории ДНР.
«Ими предприняты две попытки прорыва через государственную границу Российской Федерации в Курской области, а также атака в районе населённого пункта Дзержинск Донецкой Народной Республики», — доложили в военном ведомстве.
Ранее стало известно, что в курском приграничье вновь проявили активность украинские формирования. Армия Украины совершила третью за короткий срок попытку штурма села Тёткино. В нападении участвовала группа из порядка 40-50 военнослужащих.