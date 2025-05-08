Третья попытка провалена: Солдаты ВСУ вновь попытались прорваться в Тёткино
Mash: ВСУ попытались штурмом взять Тёткино в Курской области
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ВСУ вновь активизировались в курском приграничье. Армия Украины предприняла третью за несколько дней попытку штурма населённого пункта Тёткино. Как сообщает Mash, в штурме участвовала группа численностью около 40–50 военнослужащих.
Наступлению предшествовали украинские артналёты и бомбардировки. Вражеская пехота двигалась из Рыжевского леса в сторону улицы Чапаева, но прорваться не смогла. Российские войска контратаковали с применением сил авиации, также была уничтожена колонна техники противника. Как заявляют наши военные, украинские штурмовые группы в Тёткино фактически идут под шквальный пулемётный огонь.
Кадры из Курской области. Видео © Telegram / Mash
Кроме того, ВСУ предприняли попытку штурма в районе населённого пункта Новый Путь. В составе атакующей группы находились танк, инженерная машина разграждения и три единицы бронированной боевой техники. Данная колонна техники противника была успешно уничтожена Вооружёнными Силами РФ, что повторяет сценарий в районе Тёткино.
Прорыва государственной границы Российской Федерации нигде не допущено. Общие потери личного состава ВСУ при попытках проникновения на территорию РФ с 5 мая составляют порядка 150 человек.
Ранее Life.ru сообщал, что 7 мая российские военные сорвали две попытки ВСУ прорваться в Курскую область: украинская сторона атаковала посёлки Тёткино и Новый Путь, но штурм оказался безуспешными. Порядка 10 единиц бронетехники и до 20 украинских военнослужащих были ликвидированы. До этого — 5 и 6 мая — украинские войска также пытались прорваться на территорию Курской области.