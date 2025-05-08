ВСУ вновь активизировались в курском приграничье. Армия Украины предприняла третью за несколько дней попытку штурма населённого пункта Тёткино. Как сообщает Mash, в штурме участвовала группа численностью около 40–50 военнослужащих.

Наступлению предшествовали украинские артналёты и бомбардировки. Вражеская пехота двигалась из Рыжевского леса в сторону улицы Чапаева, но прорваться не смогла. Российские войска контратаковали с применением сил авиации, также была уничтожена колонна техники противника. Как заявляют наши военные, украинские штурмовые группы в Тёткино фактически идут под шквальный пулемётный огонь.

Кадры из Курской области. Видео © Telegram / Mash

Кроме того, ВСУ предприняли попытку штурма в районе населённого пункта Новый Путь. В составе атакующей группы находились танк, инженерная машина разграждения и три единицы бронированной боевой техники. Данная колонна техники противника была успешно уничтожена Вооружёнными Силами РФ, что повторяет сценарий в районе Тёткино.