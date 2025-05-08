Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 мая, 08:31

Третья попытка провалена: Солдаты ВСУ вновь попытались прорваться в Тёткино

Mash: ВСУ попытались штурмом взять Тёткино в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

ВСУ вновь активизировались в курском приграничье. Армия Украины предприняла третью за несколько дней попытку штурма населённого пункта Тёткино. Как сообщает Mash, в штурме участвовала группа численностью около 40–50 военнослужащих.

Наступлению предшествовали украинские артналёты и бомбардировки. Вражеская пехота двигалась из Рыжевского леса в сторону улицы Чапаева, но прорваться не смогла. Российские войска контратаковали с применением сил авиации, также была уничтожена колонна техники противника. Как заявляют наши военные, украинские штурмовые группы в Тёткино фактически идут под шквальный пулемётный огонь.

Кадры из Курской области. Видео © Telegram / Mash

Кроме того, ВСУ предприняли попытку штурма в районе населённого пункта Новый Путь. В составе атакующей группы находились танк, инженерная машина разграждения и три единицы бронированной боевой техники. Данная колонна техники противника была успешно уничтожена Вооружёнными Силами РФ, что повторяет сценарий в районе Тёткино.

Прорыва государственной границы Российской Федерации нигде не допущено. Общие потери личного состава ВСУ при попытках проникновения на территорию РФ с 5 мая составляют порядка 150 человек.

ФАБ-500 в действии: ВСУ в боях за Тёткино лишились всей тяжёлой техники и 40 бойцов
ФАБ-500 в действии: ВСУ в боях за Тёткино лишились всей тяжёлой техники и 40 бойцов

Ранее Life.ru сообщал, что 7 мая российские военные сорвали две попытки ВСУ прорваться в Курскую область: украинская сторона атаковала посёлки Тёткино и Новый Путь, но штурм оказался безуспешными. Порядка 10 единиц бронетехники и до 20 украинских военнослужащих были ликвидированы. До этого — 5 и 6 мая — украинские войска также пытались прорваться на территорию Курской области.

Ольга Сливченко
  • Новости
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar