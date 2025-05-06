Вооружённые силы России уничтожили всю тяжёлую технику ВСУ, использованную в попытке прорыва в Курскую область. По данным SHOT, по скоплениям противника были нанесены несколько массированных ударов, предположительно с применением авиабомб ФАБ-500.

Согласно имеющейся информации, в наступлении на российскую границу в районе посёлка Тёткино задействован 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар»* — структура, признанная террористической и запрещённая в России. Также украинская сторона использует артиллерию и беспилотники-камикадзе.

В ходе последней атаки ВСУ понесли потери до 40 человек личного состава. Среди уничтоженной техники — танки Т-72, бронеавтомобили «Козак», американские БМП Bradley, а также мотоциклы и квадроциклы.