ФАБ-500 в действии: ВСУ в боях за Тёткино лишились всей тяжёлой техники и 40 бойцов
ВСУ лишились всей тяжёлой техники при попытке прорыва в Курскую область
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Вооружённые силы России уничтожили всю тяжёлую технику ВСУ, использованную в попытке прорыва в Курскую область. По данным SHOT, по скоплениям противника были нанесены несколько массированных ударов, предположительно с применением авиабомб ФАБ-500.
Согласно имеющейся информации, в наступлении на российскую границу в районе посёлка Тёткино задействован 24-й отдельный штурмовой батальон «Айдар»* — структура, признанная террористической и запрещённая в России. Также украинская сторона использует артиллерию и беспилотники-камикадзе.
В ходе последней атаки ВСУ понесли потери до 40 человек личного состава. Среди уничтоженной техники — танки Т-72, бронеавтомобили «Козак», американские БМП Bradley, а также мотоциклы и квадроциклы.
Напомним, что накануне ВСУ пытались прорваться на территорию Курской области. В операции было задействовано 250 украинских солдат. Удары наносились по посёлку Тёткино. Однако ВС РФ не дали высадиться десанту противника и ликвидировали 30 украинских бойцов сразу после их появления. Позднее появилось видео удара по колонне ВСУ, планировавшей прорыв на Курщину.
* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.