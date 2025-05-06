Появилось видео удара по колонне ВСУ, планировавшей прорыв на Курщину

В Сети появилось видео момента нанесения удара по колонне квадроциклов Вооружённых сил Украины, которые двигались в направлении Курской области. Кадры ликвидации десяти единиц техники противника появились в соцсетях группы «Северный ветер», который связан с группировкой ВС РФ «Север».

На видео, которое было снято беспилотным летательным аппаратом, отчётливо видно, как украинская колонна перемещается по дороге на высокой скорости. Около развилки военнослужащие ВСУ подверглись массированному обстрелу, после чего прогремели взрывы. Управлявшие квадроциклами попытались сгруппироваться, но затем последовали новые удары.

Кадры с дрона, снявшего уничтожение ВСУшников. Видео © «Северный Ветер»

Далее заметно, что часть техники — предположительно, выведенной из строя — остаётся на месте, а уцелевший украинские военные попытались бежать в обратном направлении.

Вражеская колонна двигалась со стороны Павловки, Сумская область, в направлении границы с Россией. ВСУ рассчитывали незаметно прорваться в российское приграничье — а именно в посёлок Новый Путь, расположенный в Курской области.

«По противнику отработали наши артиллеристы, нанеся прицельное поражение по скоплению оккупантов», — сказано в сообщении.