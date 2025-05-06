Российские бойцы одним ударом уничтожили два цеха по сборке БПЛА в районе Харькова
Лебедев: В районе Харькова ликвидированы цеха по сборке БПЛА
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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал в беседе с РИА «Новости» об уничтожении ВС РФ цехов в районе Харькова, использовавшихся для производства беспилотников. В результате боевых действий удалось также поразить штаб, где находились украинские бойцы.
«Ночью на 6 мая... Уничтожены два цеха, связанных с изготовлением БПЛА. Нанесён удар по одному из штабов и присутствующим военным, 11 тяжело ранены, 2 погибших», — заявил Лебедев.
По словам Лебедева, удар пришёлся также на ангар, где располагалась военная техника украинских сил. Кроме того, в окрестностях Харькова был уничтожен склад боеприпасов и минометных зарядов ВСУ.
Ранее стало известно, что российские войска нанесли удары по инфраструктуре аэродрома ВСУ, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наёмников. В результате точных попаданий 142 вражеских объекта были уничтожены.