Российские бойцы одним ударом уничтожили два цеха по сборке БПЛА в районе Харькова

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал в беседе с РИА «Новости» об уничтожении ВС РФ цехов в районе Харькова, использовавшихся для производства беспилотников. В результате боевых действий удалось также поразить штаб, где находились украинские бойцы.

«Ночью на 6 мая... Уничтожены два цеха, связанных с изготовлением БПЛА. Нанесён удар по одному из штабов и присутствующим военным, 11 тяжело ранены, 2 погибших», — заявил Лебедев.

По словам Лебедева, удар пришёлся также на ангар, где располагалась военная техника украинских сил. Кроме того, в окрестностях Харькова был уничтожен склад боеприпасов и минометных зарядов ВСУ.