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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
5 мая, 11:05

ВС РФ нанесли удары по военному аэродрому и позициям ВСУ в 142 районах зоны СВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

За минувшие сутки Армия России нанесла удары по инфраструктурным объектам аэродрома ВСУ, складам боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наёмников в 142 районах зоны СВО. Об этом проинформировали в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены объекты инфраструктуры военного аэродрома, ремонтного предприятия авиационной промышленности, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников в 142 районах», — говорится в сообщении.

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Ранее стало известно, что российские БПЛА «Герань-2» ударили по складу с боеприпасами и ремонтному цеху в Краматорске. В результате точных попаданий оба объекта 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ были разрушены. Также ВС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации 58-й ОМБр ВСУ.

Юрий Лысенко
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