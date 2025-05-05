«Герани» ВС РФ разнесли склад с патронами и ремонтный цех в Краматорске, момент попал на видео

Российские военнослужащие с помощью беспилотников «Герань-2» подорвали склад с боекомплектом и ремонтную мастерскую в Краматорске. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

Удар дронов ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

В результате попадания склад и ремонтный цех 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ были уничтожены. Кроме того, удалось поразить пункт дислокации, в котором на некоторое время остановились украинские боевики из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.