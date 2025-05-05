День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 мая, 09:50

«Герани» ВС РФ разнесли склад с патронами и ремонтный цех в Краматорске, момент попал на видео

БПЛА снял удар «Гераней» по складу с патронами и ремонтному цеху в Краматорске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Dzyuba

Российские военнослужащие с помощью беспилотников «Герань-2» подорвали склад с боекомплектом и ремонтную мастерскую в Краматорске. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале.

Удар дронов ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России

В результате попадания склад и ремонтный цех 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ были уничтожены. Кроме того, удалось поразить пункт дислокации, в котором на некоторое время остановились украинские боевики из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

ВСУ возводят сооружения от дронов ВС РФ вдоль трассы в Харьковской области
ВСУ возводят сооружения от дронов ВС РФ вдоль трассы в Харьковской области

Ранее военный эксперт заявил, что летом российская армия приступит к штурму Краматорска и Славянска, которые входят в большую промышленную зону. При этом основные бои между ВСУ и ВС РФ развернутся на Донецком направлении.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar