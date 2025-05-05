«Герани» ВС РФ разнесли склад с патронами и ремонтный цех в Краматорске, момент попал на видео
БПЛА снял удар «Гераней» по складу с патронами и ремонтному цеху в Краматорске
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Российские военнослужащие с помощью беспилотников «Герань-2» подорвали склад с боекомплектом и ремонтную мастерскую в Краматорске. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ в своём телеграм-канале.
Удар дронов ВС РФ. Видео © Telegram / Минобороны России
В результате попадания склад и ремонтный цех 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ были уничтожены. Кроме того, удалось поразить пункт дислокации, в котором на некоторое время остановились украинские боевики из 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.
Ранее военный эксперт заявил, что летом российская армия приступит к штурму Краматорска и Славянска, которые входят в большую промышленную зону. При этом основные бои между ВСУ и ВС РФ развернутся на Донецком направлении.