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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
1 апреля, 15:42

Военный эксперт предрёк «горячие» весну и лето в зоне СВО

Эксперт Дандыкин: ВС РФ впереди ждут бои за Краматорск и Славянск

Весна и лето в зоне спецоперации обещают быть «горячими». ВС РФ планируют отбить у противника крупнейшую промышленную зону ДНР, включающую такие города, как Краматорск, Славянск и Константиновка. Об этом сообщил военный эксперт NEWS.ru Василий Дандыкин.

По его словам, основные бои развернутся на Донецком направлении, особенно в районе Сватово — Кременная. Краматорск, Славянск, Константиновка и Дружковка представляют собой огромную промышленную зону. К тому же это всё довольно большие города. Кроме того, бои за Красноармейск уже начались.

«Работа продолжается. Думаю, весна будет горячей для ВС России. Вероятно, что и лето», — полагает Дандыкин.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия уже вплотную подошла к позициям украинских военных под Красноармейском. Этот город представляет для ВСУ огромную важность, поскольку от него во многом зависит оборона всех близлежащих населённых пунктов.

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Shutterstock / FOTODOM / Yulai Studio

Владимир Озеров
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