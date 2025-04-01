Военный эксперт предрёк «горячие» весну и лето в зоне СВО

Весна и лето в зоне спецоперации обещают быть «горячими». ВС РФ планируют отбить у противника крупнейшую промышленную зону ДНР, включающую такие города, как Краматорск, Славянск и Константиновка. Об этом сообщил военный эксперт NEWS.ru Василий Дандыкин.

По его словам, основные бои развернутся на Донецком направлении, особенно в районе Сватово — Кременная. Краматорск, Славянск, Константиновка и Дружковка представляют собой огромную промышленную зону. К тому же это всё довольно большие города. Кроме того, бои за Красноармейск уже начались.