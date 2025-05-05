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Регион
5 мая, 07:03

ВСУ возводят сооружения от дронов ВС РФ вдоль трассы в Харьковской области

Фото © Shutterstock / FOTODOM / The world of words

Фото © Shutterstock / FOTODOM / The world of words

Вооружённые силы Украины начали строительство защитных сооружений вдоль автодороги от Дергачей до Казачьей Лопани в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. В качестве основы используется металлическая сетка, предназначенная для защиты от беспилотников.

«Противник начал укрепление дороги [от Дергачей до Казачьей Лопани], устанавливая металлическую сетку», — сообщил собеседник агентства.

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Он отметил, что такие конструкции ограничивают подвижность украинских подразделений, что может сыграть против них. Кроме того, по его словам, для российской артиллерии подобные заграждения не представляют серьёзного препятствия.

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Не так давно Минобороны РФ сообщило об освобождении очередного населённого пункта, на этот раз — в Харьковской области. Им стало село Дорошовка, которое находится в Купянском районе.

Марина Фещенко
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