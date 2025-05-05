ВСУ возводят сооружения от дронов ВС РФ вдоль трассы в Харьковской области

Вооружённые силы Украины начали строительство защитных сооружений вдоль автодороги от Дергачей до Казачьей Лопани в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. В качестве основы используется металлическая сетка, предназначенная для защиты от беспилотников.

«Противник начал укрепление дороги [от Дергачей до Казачьей Лопани], устанавливая металлическую сетку», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что такие конструкции ограничивают подвижность украинских подразделений, что может сыграть против них. Кроме того, по его словам, для российской артиллерии подобные заграждения не представляют серьёзного препятствия.