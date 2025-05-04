Армия России зашла в Богатырь в ДНР и громит украинскую оборону
Пушилин сообщил о горячих боестолкновениях ВС России и ВСУ в Богатыре в ДНР
ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река
Российские войска активно наступают на Красноармейском направлении, сейчас идут горячие бои за посёлок Богатырь в ДНР. Об этом в телеграм-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин, ссылаясь на информацию от источников с фронта.
«Мы видим активизацию и, скажем так, активное давление, закрепившееся такое давление со стороны Вооружённых сил Российской Федерации на Красноармейском направлении. Мы видим горячие достаточно боестолкновения в населённом пункте Богатырь», — пояснил он.
По его словам, российские военные уже зашли в село Богатырь и вгрызаются в оборону противника, поэтому фиксируется серьёзное противостояние с солдатами ВСУ.
2 мая Минобороны отчиталось, что за прошедшую неделю российские войска освободили четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Курской областях, полностью очистив последнюю от присутствия противника.