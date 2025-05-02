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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
2 мая, 09:21

Армия России освободила четыре населённых пункта за неделю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

За прошедшую неделю российские войска освободили четыре населённых пункта в Донецкой Народной Республике, Харьковской и Курской областях, полностью очистив последнюю от присутствия противника, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Подразделения группировки «Север» завершили разгром украинских формирований в Курской области, освободив посёлок Горналь — последний, остававшийся под контролем ВСУ. В то же время группировка «Запад» благодаря смелым и решительным действиям вернула под контроль России сёла Каменка и Дорошовка в Харьковской области, а также посёлок Новое в ДНР, отметили в ведомстве.

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Ранее ВС России уничтожили начальника РЭБ украинского нацбатальона «Волки да Винчи» Дмитрия Герулу в зоне проведения СВО. Информация о дате ликвидации украинского офицера пока отсутствует.

Оксана Попова
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