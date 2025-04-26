Появилось видео работы ВС РФ в последнем курском селе, освобождённом от ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры из села Горналь в Курской области, которое в результате активных боевых действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск «Север». Видеозапись появилась в телеграм-канале ведомства.

Российский флаг развевается над Горналем. Видео © Telegram / Минобороны России

«Подразделения группировки войск «Север» освободили село Горналь — последний населённый пункт в Курской области, находившийся под контролем украинских боевиков», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил в своём телеграм-канале Владимир Соловьёв, флаг над последним освобождённым от ВСУ селом водрузили бойцы с позывными Урал 2, Клещ, Злоба и Танк.