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Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 12:56
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Появилось видео работы ВС РФ в последнем курском селе, освобождённом от ВСУ

Минобороны РФ опубликовало видео из освобождённого села Горналь Курской области

Минобороны России опубликовало кадры из села Горналь в Курской области, которое в результате активных боевых действий освободили военнослужащие подразделений группировки войск «Север». Видеозапись появилась в телеграм-канале ведомства.

Российский флаг развевается над Горналем. Видео © Telegram / Минобороны России

«Подразделения группировки войск «Север» освободили село Горналь — последний населённый пункт в Курской области, находившийся под контролем украинских боевиков», — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщил в своём телеграм-канале Владимир Соловьёв, флаг над последним освобождённым от ВСУ селом водрузили бойцы с позывными Урал 2, Клещ, Злоба и Танк.

«Урал 2, Клещ, Злоба и Танк — страна должна знать своих героев!» — отметил он.

Флаг РФ поднят в Горнале — последнем селе Курской области, где оставались ВСУ
Флаг РФ поднят в Горнале — последнем селе Курской области, где оставались ВСУ

Ранее сообщалось, что ВС РФ полностью освободили Курскую область от вражеских формирований. Операция по зачистке региона от ВСУ была успешно завершена. Кремль поделился видео с докладом президенту РФ Владимиру Путину об освобождении курского приграничья. Глава государства отметил эффективную работу ряда подразделений ВС РФ и поблагодарил российских бойцов за полный разгром украинской армии в регионе.

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Telegram / Минобороны России

Ольга Сливченко
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