День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 мая, 09:16

Силы ПВО сбили за неделю 36 авиационных бомб JDAM ВСУ

Силы ПВО сбили за неделю 36 авиационных бомб JDAM ВСУ. Обложка © Life.ru / Шедеврум

Силы ПВО сбили за неделю 36 авиационных бомб JDAM ВСУ. Обложка © Life.ru / Шедеврум

За минувшую неделю российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 управляемых авиабомб JDAM и 5 реактивных снарядов HIMARS американского производства, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Кроме того, были нейтрализованы две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 и 1306 беспилотников самолётного типа, уточнили в ведомстве.

От складов до пунктов базирования: Российские войска ударили по 162 целям ВСУ
От складов до пунктов базирования: Российские войска ударили по 162 целям ВСУ

Ранее в районе посёлка Великая Писаревка, расположенного в Сумской области Украины неподалёку от границы с Белгородской областью, был нанесён артиллерийский удар по скоплению украинских военных. Украинская армия пыталась сформировать там тактическую группу, чтобы предпринять попытку прорыва через границу с РФ.

Оксана Попова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar