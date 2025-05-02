Силы ПВО сбили за неделю 36 авиационных бомб JDAM ВСУ
Силы ПВО сбили за неделю 36 авиационных бомб JDAM ВСУ. Обложка © Life.ru / Шедеврум
За минувшую неделю российские системы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 36 управляемых авиабомб JDAM и 5 реактивных снарядов HIMARS американского производства, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Кроме того, были нейтрализованы две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200 и 1306 беспилотников самолётного типа, уточнили в ведомстве.
Ранее в районе посёлка Великая Писаревка, расположенного в Сумской области Украины неподалёку от границы с Белгородской областью, был нанесён артиллерийский удар по скоплению украинских военных. Украинская армия пыталась сформировать там тактическую группу, чтобы предпринять попытку прорыва через границу с РФ.