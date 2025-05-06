День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 12:21

«Пиар-акция»: Военный эксперт оценил попытку прорыва ВСУ в Курской области

Эксперт Матвийчук: ВСУ не удастся захватить посёлок Тёткино в Курской области

Украинские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Украинские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут получить контроль над населённым пунктом Тёткино в Курской области и закрепиться на приграничных территориях РФ. Такое заявление сделал бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, именно раскол среди западных союзников Киева подтолкнули Владимира Зеленского к мысли о необходимости продолжить активные боевые действия в регионе.

«Таким образом он рассчитывает сохранить поступление западного вооружения, техники и денег. То есть это пиар-акция, которая направлена на то, чтобы заявить Западу: «Я ещё живой, я могу атаковать российские территории, давайте мне деньги, я буду дальше воевать с Россией»», — подчеркнул Матвийчук в беседе с Инфо24.

Полковник в отставке добавил, что Киев рассчитывает захватить небольшой участок территории в Курской области с целью использовать в качестве «обменного фонда» на будущих переговорах. Тем не менее эксперт усомнился в том, что украинским войскам удастся захватить Тёткино, а также закрепиться в российском регионе.

«Зеленскому нужна полоса земли хотя бы пару метров, чтобы он мог всему миру заявить о том, что он захватил территорию Российской Федерации, которую он также сможет использовать в качестве торга, если вдруг начнутся мирные переговоры», — подытожил Матвийчук.

Военкор Коц сообщил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ
Военкор Коц сообщил о подступающих к Курской области грузовых колоннах ВСУ

Напомним, что накануне ВСУ пытались прорваться на территорию Курской области. В операции было задействовано 250 украинских солдат. Удары наносились по посёлку Тёткино. Однако ВС РФ не дали высадиться десанту противника и ликвидировали 30 украинских бойцов сразу после их появления. Позднее появилось видео удара по колонне ВСУ, планировавшей прорыв на Курщину.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Украина
  • Ситуация в Курской области
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar