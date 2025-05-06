«Пиар-акция»: Военный эксперт оценил попытку прорыва ВСУ в Курской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не смогут получить контроль над населённым пунктом Тёткино в Курской области и закрепиться на приграничных территориях РФ. Такое заявление сделал бывший офицер спецназа, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, именно раскол среди западных союзников Киева подтолкнули Владимира Зеленского к мысли о необходимости продолжить активные боевые действия в регионе.

«Таким образом он рассчитывает сохранить поступление западного вооружения, техники и денег. То есть это пиар-акция, которая направлена на то, чтобы заявить Западу: «Я ещё живой, я могу атаковать российские территории, давайте мне деньги, я буду дальше воевать с Россией»», — подчеркнул Матвийчук в беседе с Инфо24.

Полковник в отставке добавил, что Киев рассчитывает захватить небольшой участок территории в Курской области с целью использовать в качестве «обменного фонда» на будущих переговорах. Тем не менее эксперт усомнился в том, что украинским войскам удастся захватить Тёткино, а также закрепиться в российском регионе.