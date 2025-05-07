Российские силы сорвали две попытки ВСУ прорваться в Курскую область, сообщает SHOT. Атаки были направлены на посёлки Тёткино и Новый Путь, но оказались безуспешными: около 10 единиц бронетехники и до 20 украинских военнослужащих были ликвидированы.

По имеющимся данным, нападение произошло на рассвете, около 6 утра. Российские беспилотники уничтожили бронетехнику и пехоту противника, а отступавшие в лесополосу группы ВСУ попали под мощный артиллерийский удар. Среди уничтоженной техники — два ББМ «Козак», три американских БТР «М-113» и пара БМП M2 Bradley.

Источники сообщают, что в 10 км от российской границы ВСУ снова стягивают войска и тяжёлую технику, готовясь к новым манёврам.