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Регион
7 мая, 08:30

Армия России разбила силы ВСУ при новой попытке прорыва через Курщину

SHOT: Российские военные отразили две контратаки ВСУ в Курской области

Обложка © VK / Минобороны РФ

Обложка © VK / Минобороны РФ

Российские силы сорвали две попытки ВСУ прорваться в Курскую область, сообщает SHOT. Атаки были направлены на посёлки Тёткино и Новый Путь, но оказались безуспешными: около 10 единиц бронетехники и до 20 украинских военнослужащих были ликвидированы.

По имеющимся данным, нападение произошло на рассвете, около 6 утра. Российские беспилотники уничтожили бронетехнику и пехоту противника, а отступавшие в лесополосу группы ВСУ попали под мощный артиллерийский удар. Среди уничтоженной техники — два ББМ «Козак», три американских БТР «М-113» и пара БМП M2 Bradley.

Источники сообщают, что в 10 км от российской границы ВСУ снова стягивают войска и тяжёлую технику, готовясь к новым манёврам.

Наши защитники отразили попытку высадки десанта ВСУ у границы с Курской областью
Наши защитники отразили попытку высадки десанта ВСУ у границы с Курской областью

Ранее ВСУ провалили очередную попытку атаки на Курскую область. Вторгнуться в регион противник попытался 6 мая, однако это закончилось для него плачевно: минус 70 солдат и 20 единиц боевой техники.

Оксана Попова
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