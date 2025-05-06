Минус 70 военных и 20 единиц техники: ВСУ провалили очередную атаку на Курскую область

ВСУ провалили очередную попытку атаки на Курскую область. По данным Mash, вторгнуться в регион противник попытался сегодня, 6 мая, однако это закончилось для него плачевно: минус 70 солдат и 20 единиц боевой техники.

К вечеру группировка из 15–20 человек на пяти квадроциклах направилась к посёлку Новый Путь со стороны Сумской области, их прикрывали танки и дроны. Однако наши ФАБы, артиллерия и дроны успешно всё уничтожили.