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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 мая, 17:58

Минус 70 военных и 20 единиц техники: ВСУ провалили очередную атаку на Курскую область

Mash: ВСУ пытались снова прорваться в Курскую область 6 мая

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Olena Znak

Обложка © Shutterstock/FOTODOM/Olena Znak

ВСУ провалили очередную попытку атаки на Курскую область. По данным Mash, вторгнуться в регион противник попытался сегодня, 6 мая, однако это закончилось для него плачевно: минус 70 солдат и 20 единиц боевой техники.

К вечеру группировка из 15–20 человек на пяти квадроциклах направилась к посёлку Новый Путь со стороны Сумской области, их прикрывали танки и дроны. Однако наши ФАБы, артиллерия и дроны успешно всё уничтожили.

Хуснуллин и Хинштейн осмотрели пострадавшие от ВСУ территории в Курской области
Хуснуллин и Хинштейн осмотрели пострадавшие от ВСУ территории в Курской области

Накануне ВСУ тоже пытались прорваться на территорию Курской области. Под ударом оказался посёлок Тёткино. Однако ВС РФ не дали высадиться десанту противника. Кстати, ВСУ в боях за Тёткино лишились всей тяжёлой техники и 40 бойцов.

Александра Вишнякова
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