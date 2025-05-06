Минус 70 военных и 20 единиц техники: ВСУ провалили очередную атаку на Курскую область
Mash: ВСУ пытались снова прорваться в Курскую область 6 мая
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ВСУ провалили очередную попытку атаки на Курскую область. По данным Mash, вторгнуться в регион противник попытался сегодня, 6 мая, однако это закончилось для него плачевно: минус 70 солдат и 20 единиц боевой техники.
К вечеру группировка из 15–20 человек на пяти квадроциклах направилась к посёлку Новый Путь со стороны Сумской области, их прикрывали танки и дроны. Однако наши ФАБы, артиллерия и дроны успешно всё уничтожили.
Накануне ВСУ тоже пытались прорваться на территорию Курской области. Под ударом оказался посёлок Тёткино. Однако ВС РФ не дали высадиться десанту противника. Кстати, ВСУ в боях за Тёткино лишились всей тяжёлой техники и 40 бойцов.