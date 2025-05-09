США рассчитывают, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие

Власти США рассчитывают на согласие России и Украины принять 30-дневное прекращение огня, которое может стать основой для временной деэскалации конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По её словам, 8 мая президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Во время беседы ключевым вопросом стало обсуждение инициативы Вашингтона о месячном перемирии между сторонами конфликта.