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Регион
9 мая, 19:34

США рассчитывают, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие

Белый дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Белый дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank

Власти США рассчитывают на согласие России и Украины принять 30-дневное прекращение огня, которое может стать основой для временной деэскалации конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

По её словам, 8 мая президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Во время беседы ключевым вопросом стало обсуждение инициативы Вашингтона о месячном перемирии между сторонами конфликта.

Ливитт также подчеркнула, что европейские партнёры положительно отнеслись к предложению и выразили поддержку инициативе. В Белом доме выразили надежду, что уже на следующей неделе Москва и Киев примут совместное решение в пользу краткосрочного перемирия.

ВСУ более пяти тысяч раз нарушили объявленное в честь Дня Победы перемирие
ВСУ более пяти тысяч раз нарушили объявленное в честь Дня Победы перемирие

Как сообщал Life.ru, 8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Киев отказался от прекращения огня и нарушил его более пяти тысяч раз.

Андрей Васильев
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