США рассчитывают, что Россия и Украина согласятся на 30-дневное перемирие
Белый дом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zack Frank
Власти США рассчитывают на согласие России и Украины принять 30-дневное прекращение огня, которое может стать основой для временной деэскалации конфликта. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По её словам, 8 мая президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Во время беседы ключевым вопросом стало обсуждение инициативы Вашингтона о месячном перемирии между сторонами конфликта.
Ливитт также подчеркнула, что европейские партнёры положительно отнеслись к предложению и выразили поддержку инициативе. В Белом доме выразили надежду, что уже на следующей неделе Москва и Киев примут совместное решение в пользу краткосрочного перемирия.
Как сообщал Life.ru, 8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Киев отказался от прекращения огня и нарушил его более пяти тысяч раз.