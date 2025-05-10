Песков отреагировал на заявление Мерца о перемирии на Украине

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о неоднозначных заявлениях канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который выразил надежду на установление тридцатидневного перемирия на Украине уже на этих выходных.

В пятницу, 9 мая, немецкий канцлер заявил, что существует шанс договориться о временном прекращении огня в зоне СВО в ближайшие выходные. На вопрос о сути заявления немецкого политика Песков ответил, что для лучшего понимания необходимо дождаться разъяснений Мерца.

«За комментариями лучше обратиться к самому Мерцу», – сказал Песков в беседе с журналистами.

Кроме того, спикер Кремля прокомментировал намерения президента США Дональда Трампа обратиться к КНР и Турции с предложением стать посредниками в урегулировании конфликта на Украине. Он указал, что Россия приветствует любые усилия международных игроков, направленные на достижение мира.

«Мы признательны Соединённым Штатам за попытки вывести процесс в политико-дипломатическое русло», – заявил Песков.