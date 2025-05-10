Лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши отправились в Киев

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер направились в Киев. Вместе с ними — глава польского правительства Дональд Туск. Об этом сообщает агентство DPA.

Как стало известно, 10 мая политические лидеры проведут переговоры с Владимиром Зеленским. В центре повестки — обсуждение перспектив дальнейшей поддержки Киева со стороны Европы, а также международные инициативы по стабилизации обстановки в регионе.