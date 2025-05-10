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9 мая, 23:41

Лидеры Германии, Франции, Великобритании и Польши отправились в Киев

DPA: Мерц, Макрон, Стармер и Туск отправились в Киев для встречи с Зеленским

Фридрих Мерц, Дональд Туск, Кир Стармер и Эмманюэль Макрон (слева направо). Обложка © X / Emmanuel Macron

Фридрих Мерц, Дональд Туск, Кир Стармер и Эмманюэль Макрон (слева направо). Обложка © X / Emmanuel Macron

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер направились в Киев. Вместе с ними — глава польского правительства Дональд Туск. Об этом сообщает агентство DPA.

Как стало известно, 10 мая политические лидеры проведут переговоры с Владимиром Зеленским. В центре повестки — обсуждение перспектив дальнейшей поддержки Киева со стороны Европы, а также международные инициативы по стабилизации обстановки в регионе.

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Кроме того, участники визита выразили согласие с недавним предложением президента США Дональда Трампа о безусловном 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной. По мнению европейских лидеров, такая мера может стать первым шагом к началу обсуждения устойчивого и справедливого мира.

Андрей Васильев
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