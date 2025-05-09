США и Европа готовят предложение о прекращении огня между РФ и Украиной
Флаги США и ЕС. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
США и страны Европы заканчивают подготовку инициативы о 30-дневном прекращении огня между Россией и Украиной. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на одного из французский дипломатов.
По словам источника, если Москва отвергнет данное предложение, то против неё введут новые санкции. Он также сказал, что существуют различные варианты прекращения огня — как по всей линии фронта, так и в отдельных районах.
Важный вопрос: будет ли Киев в одностороннем порядке объявлять перемирие, или Россия получит ограниченное время для ответа, указано в статье. Финальные детали плана обсудят на «гибридной встрече ближайших союзников Украины», которая пройдёт 10 мая.
Как сообщал Life.ru, Европейский Союз разработал проект мирной инициативы по Украине. Этот проект во многом схож с предложением президента США Дональда Трампа о 30-дневном перемирии. Канцлер Германии Фридрих Мерц отметил, что документ уже обсуждают с партнёрами по ЕС и он может стать основой для переговоров о полномасштабном мирном решении.