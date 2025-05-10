В Кремле ответили на угрозы Макрона и Стармера после Парада Победы

Россия привыкла к санкциям и уже научилась минимизировать последствия ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на угрозы президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьеров Британии и Польши Кира Стармера и Дональда Туска ввести новые рестрикции перед встречей «коалиции желающих» в Киеве.

«Мы же с вами уже привыкли к санкциям, мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия», — сказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.