В Кремле ответили на угрозы Макрона и Стармера после Парада Победы
Песков: Россия привыкла к санкциям и научилась минимизировать их последствия
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Россия привыкла к санкциям и уже научилась минимизировать последствия ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на угрозы президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьеров Британии и Польши Кира Стармера и Дональда Туска ввести новые рестрикции перед встречей «коалиции желающих» в Киеве.
«Мы же с вами уже привыкли к санкциям, мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия», — сказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Песков заметил также, что ежегодное празднование Дня Победы очень нервирует западных политиков. Он напомнил, что в Москву на 9 Мая приехали те политики, которые разделяют ценности и идеологию России, что не даёт покоя остальным зарубежным представителям. По его словам, российской стороне уже не привыкать к выпадам со стороны Запада.
Напомним, сегодня Макрон, Мерц, Стармер и Туск приехали на спецпоезде в Киев для проведения встречи так называемой коалиции желающих. Иностранные лидеры заявили о намерении усилить давление на Москву, если та откажется от предложенного плана, цель которого — обеспечить основу для «справедливого и устойчивого мира».