Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 мая, 09:41

В Кремле ответили на угрозы Макрона и Стармера после Парада Победы

Песков: Россия привыкла к санкциям и научилась минимизировать их последствия

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Россия привыкла к санкциям и уже научилась минимизировать последствия ограничений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он отреагировал на угрозы президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера ФРГ Фридриха Мерца, премьеров Британии и Польши Кира Стармера и Дональда Туска ввести новые рестрикции перед встречей «коалиции желающих» в Киеве.

«Мы же с вами уже привыкли к санкциям, мы уже даже представляем себе, что мы будем делать после объявления этих санкций, как мы будем минимизировать их последствия», — сказал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Песков заметил также, что ежегодное празднование Дня Победы очень нервирует западных политиков. Он напомнил, что в Москву на 9 Мая приехали те политики, которые разделяют ценности и идеологию России, что не даёт покоя остальным зарубежным представителям. По его словам, российской стороне уже не привыкать к выпадам со стороны Запада.

Захарова сравнила Парад Победы в Москве и «сборище» во Львове
Захарова сравнила Парад Победы в Москве и «сборище» во Львове

Напомним, сегодня Макрон, Мерц, Стармер и Туск приехали на спецпоезде в Киев для проведения встречи так называемой коалиции желающих. Иностранные лидеры заявили о намерении усилить давление на Москву, если та откажется от предложенного плана, цель которого — обеспечить основу для «справедливого и устойчивого мира».

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Эмманюэль Макрон
  • Кир Стармер
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar