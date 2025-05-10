Макрон, Мерц, Стармер и Туск приехали в Киев на встречу «коалиции желающих»

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, а также премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск приехали на спецпоезде в Киев для проведения встречи так называемой коалиции желающих. Кадры опубликовали украинские телеканалы.

Предполагается, что на переговорах лидеры стран — союзников Украины выработают предложение с призывом к 30-дневному перемирию. Встретили гостей глава Офиса президента Андрей Ермак и министр иностранных дел Андрей Сибига. Иностранные лидеры перед приездом заявили о намерении усилить давление на Москву, если та откажется от предложенного плана, цель которого — обеспечить основу для «справедливого и устойчивого мира».