Захарова сравнила Парад Победы в Москве и «сборище» во Львове

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о встрече министров иностранных дел Евросоюза во Львове 9 мая. Она сравнила мероприятия со «сборищем западников» и шутливо «похвалила» участников за «умение работать креативно, на контрасте». Захарова показала два снимка, с парада Победы в Москве и встречу во Львове, предложив общественности сделать выводы самостоятельно.