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Регион
10 мая, 08:13

Захарова сравнила Парад Победы в Москве и «сборище» во Львове

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о встрече министров иностранных дел Евросоюза во Львове 9 мая. Она сравнила мероприятия со «сборищем западников» и шутливо «похвалила» участников за «умение работать креативно, на контрасте». Захарова показала два снимка, с парада Победы в Москве и встречу во Львове, предложив общественности сделать выводы самостоятельно.

Мария Захарова высмеяла встречу глав МИД ЕС во Львове. Фото © Telegram / Мария Захарова

Мария Захарова высмеяла встречу глав МИД ЕС во Львове. Фото © Telegram / Мария Захарова

«Ну, держитесь. Пока в Москве проходил парад Великой Победы, западники во Львове решили перебить эффект советом министров иностранных дел Евросоюза», написала дипломат в телеграм-канале.

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Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что праздновать День Европы нужно в Европе, в частности во Львове, куда она отправилась 9 мая. Каллас также раскритиковала лидеров стран, которые посетили Парад Победы в Москве. Во Львов тем временем съехались министры иностранных дел ЕС. Владимир Зеленский, обращаясь к участникам встречи, призвал одобрить идею создания «особого судебного органа» для расследования «действий России».

Татьяна Миссуми
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