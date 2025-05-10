Захарова сравнила Парад Победы в Москве и «сборище» во Львове
Мария Захарова. Обложка © Telegram / МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о встрече министров иностранных дел Евросоюза во Львове 9 мая. Она сравнила мероприятия со «сборищем западников» и шутливо «похвалила» участников за «умение работать креативно, на контрасте». Захарова показала два снимка, с парада Победы в Москве и встречу во Львове, предложив общественности сделать выводы самостоятельно.
Мария Захарова высмеяла встречу глав МИД ЕС во Львове. Фото © Telegram / Мария Захарова
«Ну, держитесь. Пока в Москве проходил парад Великой Победы, западники во Львове решили перебить эффект советом министров иностранных дел Евросоюза», — написала дипломат в телеграм-канале.
Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что праздновать День Европы нужно в Европе, в частности во Львове, куда она отправилась 9 мая. Каллас также раскритиковала лидеров стран, которые посетили Парад Победы в Москве. Во Львов тем временем съехались министры иностранных дел ЕС. Владимир Зеленский, обращаясь к участникам встречи, призвал одобрить идею создания «особого судебного органа» для расследования «действий России».