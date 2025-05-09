Визит премьера Словакии в Москву вызвал истерику в Евросоюзе
Кая Каллас: в Евросоюзе возмущены приездом Фицо в Москву на 80-летие Победы
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Приезд премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на Парад Победы, приуроченный к 80-летию окончания Великой Отечественной войны, вызвал резкую реакцию в Евросоюзе. Об этом 9 мая заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, находясь во Львове в составе делегации ЕС.
«Мы отмечаем День Европы здесь, в Европе, и для нас это символично. А как можно быть сегодня в Москве? Я не понимаю», — сказала Каллас на пресс-конференции министров иностранных дел стран ЕС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, отметил, что визит президента Сербии Александра Вучича и премьера Словакии Роберта Фицо на торжества в Москве можно считать проявлением мужества, учитывая давление, которое оказывалось на них извне.