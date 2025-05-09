Визит премьера Словакии в Москву вызвал истерику в Евросоюзе

Приезд премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на Парад Победы, приуроченный к 80-летию окончания Великой Отечественной войны, вызвал резкую реакцию в Евросоюзе. Об этом 9 мая заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас, находясь во Львове в составе делегации ЕС.

«Мы отмечаем День Европы здесь, в Европе, и для нас это символично. А как можно быть сегодня в Москве? Я не понимаю», — сказала Каллас на пресс-конференции министров иностранных дел стран ЕС.