«Акт героизма»: В Кремле прокомментировали приезд Вучича и Фицо в Москву на День Победы

Москва высоко оценила решение президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить торжества по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в эфире Первого канала сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В текущих условиях, когда европейские власти открыто угрожают политикам и давят на них в угоду себе, приезд Фицо и Вучича стал «проявлением суверенной воли», указал представитель Кремля.