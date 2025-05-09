«Акт героизма»: В Кремле прокомментировали приезд Вучича и Фицо в Москву на День Победы
Песков назвал актом героизма визит Вучича и Фицо в Москву на 9 Мая
Александр Вучич и Роберт Фицо. Фото © photo.may9.ru / фотохост-агентство РИА «Новости» / Григорий Сысоев
Москва высоко оценила решение президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить торжества по случаю 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в эфире Первого канала сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В текущих условиях, когда европейские власти открыто угрожают политикам и давят на них в угоду себе, приезд Фицо и Вучича стал «проявлением суверенной воли», указал представитель Кремля.
«Акт героизма, действительно, потому что настолько продемонстрировать свою суверенную волю отдать должное памяти, Дню Победы, несмотря на вот это неприкрытое оголтелое давление, это, конечно, достойно самой высокой оценки», — заключил Песков.
Европейские политики столкнулись с огромными трудностями, однако и Роберт Фицо, и Александр Вучич сумели прибыть в Москву на День Победы. На Красной площади у них состоялась тёплая встреча, после чего сербский лидер рассказал, что реакция государств ЕС на такой визит его совершенно не волнует. Словацкий премьер за день до прибытия поведал, что его поездку пытались сорвать сразу три страны.