Фицо таки смог добраться до Москвы на празднование Дня Победы
Премьер Словакии Фицо прилетел в Москву на празднование Дня Победы
Несмотря на все обстоятельства, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Его самолёт приземлился во Внуково.
Кадры прибытия Фицо в Москву. Видео © Life.ru
Словацкий премьер прибыл в Москву на самолёте, который следовал не прямым, а обходным южным маршрутом, включающим Венгрию, Румынию, акваторию Чёрного моря и Грузию.
Напомним, накануне Латвия, Литва и Эстония не разрешили правительственному самолёту из Словакии пролететь над своей территорией по пути в Россию. До этого Роберт Фицо сообщал, что ему угрожают из-за запланированной поездки в Москву на День Победы.
Life.ru