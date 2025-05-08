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Регион
8 мая, 18:43

Фицо таки смог добраться до Москвы на празднование Дня Победы

Премьер Словакии Фицо прилетел в Москву на празднование Дня Победы

Несмотря на все обстоятельства, премьер-министр Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву для участия в праздновании Дня Победы. Его самолёт приземлился во Внуково.

Кадры прибытия Фицо в Москву. Видео © Life.ru

Словацкий премьер прибыл в Москву на самолёте, который следовал не прямым, а обходным южным маршрутом, включающим Венгрию, Румынию, акваторию Чёрного моря и Грузию.

Напомним, накануне Латвия, Литва и Эстония не разрешили правительственному самолёту из Словакии пролететь над своей территорией по пути в Россию. До этого Роберт Фицо сообщал, что ему угрожают из-за запланированной поездки в Москву на День Победы.

Фицо заявил, что Эстония сознательно хотела сорвать его визит в Москву
Фицо заявил, что Эстония сознательно хотела сорвать его визит в Москву
Обложка ©

Life.ru

Наталья Демьянова
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