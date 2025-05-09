«Сербы и словаки — братья навсегда!»: Вучич и Фицо побратались на фоне Кремля
Фицо и Вучич побратались на фоне башен Кремля
Президент Сербии Александр Вучич провёл в Москве тёплую встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сербский лидер сообщил в социальных сетях, опубликовав видео их крепкого рукопожатия.
«Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки — братья навсегда!» — гласит подпись к ролику.
Вучич увиделся в Москве с Фицо. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / avucic
Напомним, что и Фицо, и Вучич с трудом добрались до Москвы для празднования 80-летия Победы из-за логистических проблем. Свои воздушные пространства для бортов политиков закрывали Литва, Латвия и Эстония, из-за чего самолёты были вынуждены лететь альтернативными маршрутами.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / avucic