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8 мая, 21:53

«Сербы и словаки — братья навсегда!»: Вучич и Фицо побратались на фоне Кремля

Фицо и Вучич побратались на фоне башен Кремля

Президент Сербии Александр Вучич провёл в Москве тёплую встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сербский лидер сообщил в социальных сетях, опубликовав видео их крепкого рукопожатия.

«Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки — братья навсегда!» — гласит подпись к ролику.

Вучич увиделся в Москве с Фицо. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / avucic

Напомним, что и Фицо, и Вучич с трудом добрались до Москвы для празднования 80-летия Победы из-за логистических проблем. Свои воздушные пространства для бортов политиков закрывали Литва, Латвия и Эстония, из-за чего самолёты были вынуждены лететь альтернативными маршрутами.

Вучич посетил Красную площадь и ответил критикующим его иностранным политикам
Вучич посетил Красную площадь и ответил критикующим его иностранным политикам
Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / avucic

Андрей Васильев
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