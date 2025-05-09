«Сербы и словаки — братья навсегда!»: Вучич и Фицо побратались на фоне Кремля

Президент Сербии Александр Вучич провёл в Москве тёплую встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом сербский лидер сообщил в социальных сетях, опубликовав видео их крепкого рукопожатия.

«Братская встреча с премьер-министром Словакии Робертом Фицо сегодня вечером в Москве. Сербы и словаки — братья навсегда!» — гласит подпись к ролику.

Вучич увиделся в Москве с Фицо. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / avucic