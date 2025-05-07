Вучич посетил Красную площадь и ответил критикующим его иностранным политикам

Президент Сербии Александр Вучич посетил Красную площадь в Москве. Видеозапись с его участием опубликовал в своём Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

«Президент Сербии Александр Вучич, которому пытались мешать долететь до Москвы, уже на Красной площади», — пишет Зарубин под видео.

Сербский лидер заявил журналистам, что его не беспокоит возможная негативная реакция европейских государств на его визит в Россию. По словам политика, он готов принять любые «наказания» от ЕС за поездку и переговоры с Владимиром Путиным.