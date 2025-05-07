Вучич посетил Красную площадь и ответил критикующим его иностранным политикам
Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Alexandros Michailidis
Президент Сербии Александр Вучич посетил Красную площадь в Москве. Видеозапись с его участием опубликовал в своём Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
«Президент Сербии Александр Вучич, которому пытались мешать долететь до Москвы, уже на Красной площади», — пишет Зарубин под видео.
Сербский лидер заявил журналистам, что его не беспокоит возможная негативная реакция европейских государств на его визит в Россию. По словам политика, он готов принять любые «наказания» от ЕС за поездку и переговоры с Владимиром Путиным.
«Я здесь для того, чтобы бороться за свой народ и свою страну. Меня совершенно не волнует, что кто-то другой в мире подумает или скажет. Меня выбрал сербский народ, меня избрали граждане Сербии», — заявил Вучич.
Напомним, целью визита Вучича в Москву является участие в мероприятиях, посвящённых 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Приезд сербского лидера в российскую столицу был сопряжён с рядом логистических сложностей. Первоначально Литва и Латвия закрыли своё воздушное пространство для его самолёта, объяснив это «политической чувствительностью» миссии. После вылета борт Вучича был вынужден совершить посадку в Баку, предположительно, из-за ограничений, действовавших в московских аэропортах. Впоследствии появилась информация о том, что посадка носила технический характер и была связана с необходимостью дозаправки.