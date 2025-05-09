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9 мая, 04:57

Вучич объяснил свой приезд в Москву словами «я дал слово президенту Путину»

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что дал слово президенту России Владимиру Путину посетить Москву для празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом иностранный гость рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я дал слово президенту Путину, что я буду здесь сегодня, и я выполнил, что я сказал», — произнёс Вучич, поблагодарив Россию за тёплый приём и гостеприимство.

По словам президента, он гордится вкладом сербского народа в Победу над гитлеровской Германией. Главная задача сейчас — сохранить память о тех событиях, добавил он.

Вучич посетил Красную площадь и ответил критикующим его иностранным политикам
Вучич посетил Красную площадь и ответил критикующим его иностранным политикам

Ранее в Москве состоялась встреча Вучича с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Сербский лидер назвал её «братской» и отметил, что «сербы и словаки — братья навсегда». Напомним, что Фицо и Вучич столкнулись с логистическими трудностями перед визитом в Москву, так как Литва, Латвия и Эстония закрывали свое воздушное пространство для их бортов.

Антон Голыбин
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