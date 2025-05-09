Вучич объяснил свой приезд в Москву словами «я дал слово президенту Путину»
Александр Вучич. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Сербский лидер Александр Вучич заявил, что дал слово президенту России Владимиру Путину посетить Москву для празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом иностранный гость рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
«Я дал слово президенту Путину, что я буду здесь сегодня, и я выполнил, что я сказал», — произнёс Вучич, поблагодарив Россию за тёплый приём и гостеприимство.
По словам президента, он гордится вкладом сербского народа в Победу над гитлеровской Германией. Главная задача сейчас — сохранить память о тех событиях, добавил он.
Ранее в Москве состоялась встреча Вучича с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Сербский лидер назвал её «братской» и отметил, что «сербы и словаки — братья навсегда». Напомним, что Фицо и Вучич столкнулись с логистическими трудностями перед визитом в Москву, так как Литва, Латвия и Эстония закрывали свое воздушное пространство для их бортов.