Вучич объяснил свой приезд в Москву словами «я дал слово президенту Путину»

Сербский лидер Александр Вучич заявил, что дал слово президенту России Владимиру Путину посетить Москву для празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом иностранный гость рассказал в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Я дал слово президенту Путину, что я буду здесь сегодня, и я выполнил, что я сказал», — произнёс Вучич, поблагодарив Россию за тёплый приём и гостеприимство.

По словам президента, он гордится вкладом сербского народа в Победу над гитлеровской Германией. Главная задача сейчас — сохранить память о тех событиях, добавил он.