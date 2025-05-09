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Регион
9 мая, 15:32

Зеленский призвал западных союзников поддержать «спецтрибунал» против России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Владимир Зеленский обратился к европейским государствам и международным союзникам с призывом одобрить идею создания особого судебного органа для расследования действий России. С соответствующей инициативой он выступил перед министрами иностранных дел ЕС и другими участниками встречи во Львове, сообщает издание «Европейская правда».

Лидер киевского режима заявил о необходимости привлечения России к ответу за её действия. По его словам, во избежание новых конфликтов требуется разработать эффективный превентивный механизм, в качестве которого он предлагает учреждение специального трибунала.

«И сегодня, когда во Львове собрались представители более 40 стран, я призываю всю Европу и наших демократических друзей в мире оказать этому решению политическую поддержку», — отметил Зеленский.

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В МИД России назвали угрозы Зеленского по поводу Парада Победы в Москве очередным подтверждением его террористических наклонностей. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, его высказывания против ветеранов и гостей торжества однозначно носят такой характер, и в этом уже нет никаких сомнений.

Александра Мышляева
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