Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС заявила, что угрозы Владимира Зеленского в адрес парада Победы в Москве и его гостей окончательно разоблачают его террористическую сущность, и в этом уже никто не сомневается. По её словам, высказывания Зеленского, направленные против ветеранов, участников и почётных гостей мероприятий, квалифицируются исключительно как террористические.

«Всё, что было сказано киевским режимом в качестве угроз и параду, и парадам, и ветеранам, и гостям, почётным гостям, всем гостям этих мероприятий, имеет только одну квалификацию, а именно — терроризм и террористические угрозы. В этом больше, я думаю, не сомневается никто», — пояснила Захарова.

Захарова отметила, что угрозы Зеленского лишь укрепили понимание мирового сообщества о том, с кем оно имеет дело. Она охарактеризовала его как «настоящее террористическое чудище, которое было взращено на западные деньги, снабжено западными вооружениями и развращено западной вседозволенностью». По мнению дипломата, эти заявления, выходящие за рамки закона и логики, не могли повлиять на лидеров великих держав, таких как председатель КНР, представляющий страну с древней историей, миллиардным населением и глобальной ответственностью.