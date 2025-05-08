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8 мая, 13:09

Захарова назвала Зеленского «террористическим чудищем, взращенным на деньги Запада»

МИД: Гости парада Победы не сомневаются в террористической сущности Зеленского

Обложка © Telegram / МИД РФ

Обложка © Telegram / МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС заявила, что угрозы Владимира Зеленского в адрес парада Победы в Москве и его гостей окончательно разоблачают его террористическую сущность, и в этом уже никто не сомневается. По её словам, высказывания Зеленского, направленные против ветеранов, участников и почётных гостей мероприятий, квалифицируются исключительно как террористические.

«Всё, что было сказано киевским режимом в качестве угроз и параду, и парадам, и ветеранам, и гостям, почётным гостям, всем гостям этих мероприятий, имеет только одну квалификацию, а именно — терроризм и террористические угрозы. В этом больше, я думаю, не сомневается никто», — пояснила Захарова.

Захарова отметила, что угрозы Зеленского лишь укрепили понимание мирового сообщества о том, с кем оно имеет дело. Она охарактеризовала его как «настоящее террористическое чудище, которое было взращено на западные деньги, снабжено западными вооружениями и развращено западной вседозволенностью». По мнению дипломата, эти заявления, выходящие за рамки закона и логики, не могли повлиять на лидеров великих держав, таких как председатель КНР, представляющий страну с древней историей, миллиардным населением и глобальной ответственностью.

Парадный расчёт КНР пройдёт на Красной площади в День Победы
Парадный расчёт КНР пройдёт на Красной площади в День Победы

9 мая 2025 года в 10:00 на Красной площади в Москве начнётся Парад Победы. В масштабном мероприятии примут участие военнослужащие из 19 стран-партнёров. Москва уже принимает высоких гостей со всего мира. Среди них – лидеры государств, такие как председатель КНР Си Цзиньпин, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и президент Сербии Александр Вучич и многие другие.

Оксана Попова
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