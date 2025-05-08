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Регион
8 мая, 07:39

Парадный расчёт КНР пройдёт на Красной площади в День Победы

Путин: Парадный расчёт из КНР 9 Мая в Москве будет самым большим из иностранных

Парад Победы в 2024 году. Обложка © Life.ru

Парад Победы в 2024 году. Обложка © Life.ru

На встрече с председателем КНР Си Цзиньпином Владимир Путин отметил, что в параде на Красной площади 9 Мая примет участие самый многочисленный иностранный военный расчёт — военнослужащие Народно-освободительной армии Китая.

«Завтра на Красной площади в торжественном марше пройдет парадный расчет военнослужащих Народно-освободительной армии Китая. Насколько мне известно, это самый большой по численности из иностранных воинских контингентов», — подчеркнул Путин.

Напомним, сегодня в Кремле проходит встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры подпишут два заявления: одно о стратегической стабильности, другое — об углублении партнёрства в честь 80-летия Победы и юбилея ООН. После выступления перед СМИ состоится официальный ланч. Завершит визит участие Си Цзиньпина в торжествах по случаю Дня Победы.

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Оксана Попова
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