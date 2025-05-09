Политолог Марков объяснил, почему Зеленский не смог сорвать парад 9 мая в Москве
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Политолог Сергей Марков объяснил, почему Владимир Зеленский, несмотря на прежние заявления, не предпринял попыток сорвать Парад Победы в Москве. По мнению эксперта, украинскому лидеру ясно дали понять, что удар по Красной площади неизбежно спровоцирует жёсткий ответ со стороны России.
«Очевидно, никаких атак по Параду Победы, Москве или другим тыловым регионам России не будет. Причина — прямое требование к Зеленскому от лидеров США, Великобритании и Франции: не провоцировать Путина на серьёзную эскалацию», — написал Марков в своём Telegram-канале.
8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако украинская сторона отказалась поддержать эту инициативу, а Владимир Зеленский и вовсе призвал мировых лидеров воздержаться от участия в праздничных мероприятиях в Москве, намекая на возможность атак со стороны Киева.