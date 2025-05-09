Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 11:06

Политолог Марков объяснил, почему Зеленский не смог сорвать парад 9 мая в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Политолог Сергей Марков объяснил, почему Владимир Зеленский, несмотря на прежние заявления, не предпринял попыток сорвать Парад Победы в Москве. По мнению эксперта, украинскому лидеру ясно дали понять, что удар по Красной площади неизбежно спровоцирует жёсткий ответ со стороны России.

«Очевидно, никаких атак по Параду Победы, Москве или другим тыловым регионам России не будет. Причина — прямое требование к Зеленскому от лидеров США, Великобритании и Франции: не провоцировать Путина на серьёзную эскалацию», — написал Марков в своём Telegram-канале.

«Будут пытаться испортить праздник»: Разработчик дронов оценил риск атак ВСУ в День Победы
«Будут пытаться испортить праздник»: Разработчик дронов оценил риск атак ВСУ в День Победы

8 мая вступило в силу трёхдневное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Однако украинская сторона отказалась поддержать эту инициативу, а Владимир Зеленский и вовсе призвал мировых лидеров воздержаться от участия в праздничных мероприятиях в Москве, намекая на возможность атак со стороны Киева.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Украина
  • День Победы
  • Владимир Зеленский
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar