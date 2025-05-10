Индия и Пакистан: Обострение
День Победы
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 мая, 22:24

Урсула фон дер Ляйен в Люксембурге наткнулась на акцию с песней «День Победы»

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден неожиданно попали на акцию памяти в центре Люксембурга. Мероприятие организовала партия Mir d’Vollek. Участники пели песню «День Победы», держа в руках российские и советские флаги.

Урсула фон дер Ляйен наткнулась на празднование 9 Мая в Люксембурге. Видео © X / Jean-Marie Jacoby

Лидеры ЕС вышли из резиденции премьера великого герцогства и оказались на праздновании 9 Мая у здания парламента, расположенного по другую сторону улицы. Вместо того чтобы участвовать, они решили скрыться вместе с охраной, сделав вид, что не заметили происходящего. Всё произошло, когда европейские чиновники в Люксембурге отмечали День Европы.

Более ста человек собрал Бессмертный полк на архипелаге Шпицберген в Норвегии
Более ста человек собрал Бессмертный полк на архипелаге Шпицберген в Норвегии

Ране глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что праздновать День Европы нужно в Европе, в частности во Львове, куда она отправилась 9 мая. Каллас также раскритиковала лидеров стран, которые посетили Парад Победы в Москве.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Урсула фон дер Ляйен
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar