Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден неожиданно попали на акцию памяти в центре Люксембурга. Мероприятие организовала партия Mir d’Vollek. Участники пели песню «День Победы», держа в руках российские и советские флаги.

Урсула фон дер Ляйен наткнулась на празднование 9 Мая в Люксембурге. Видео © X / Jean-Marie Jacoby

Лидеры ЕС вышли из резиденции премьера великого герцогства и оказались на праздновании 9 Мая у здания парламента, расположенного по другую сторону улицы. Вместо того чтобы участвовать, они решили скрыться вместе с охраной, сделав вид, что не заметили происходящего. Всё произошло, когда европейские чиновники в Люксембурге отмечали День Европы.