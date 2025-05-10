Урсула фон дер Ляйен в Люксембурге наткнулась на акцию с песней «День Победы»
Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / miss.cabul
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта и премьер-министр Люксембурга Люк Фриден неожиданно попали на акцию памяти в центре Люксембурга. Мероприятие организовала партия Mir d’Vollek. Участники пели песню «День Победы», держа в руках российские и советские флаги.
Урсула фон дер Ляйен наткнулась на празднование 9 Мая в Люксембурге. Видео © X / Jean-Marie Jacoby
Лидеры ЕС вышли из резиденции премьера великого герцогства и оказались на праздновании 9 Мая у здания парламента, расположенного по другую сторону улицы. Вместо того чтобы участвовать, они решили скрыться вместе с охраной, сделав вид, что не заметили происходящего. Всё произошло, когда европейские чиновники в Люксембурге отмечали День Европы.
Ране глава европейской дипломатии Кая Каллас отметила, что праздновать День Европы нужно в Европе, в частности во Львове, куда она отправилась 9 мая. Каллас также раскритиковала лидеров стран, которые посетили Парад Победы в Москве.