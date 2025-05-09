Более ста человек собрал Бессмертный полк на архипелаге Шпицберген в Норвегии

На архипелаге Шпицберген в Норвегии прошла акция «Бессмертный полк», посвящённая 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в российском генконсульстве.

Дипломаты отметили, что 9 мая в арктическом посёлке Баренцбург российские полярники организовали эту акцию. К участию в шествии «Бессмертного полка» присоединились работники государственного треста «Арктикуголь», представители российской науки, сотрудников консульства России на Шпицбергене, а также учителей и школьники.

Бессмертный полк в Норвегии. Видео © Telegram / Генконсульство России на Шпицбергене

К мероприятию присоединилась вертолётная авиагруппа, которая выполняет полёты на архипелаге. Генеральный консул Андрей Чемерило приветствовал участников шествия. Он поделился историей «Бессмертного полка», его международным значением и масштабами проведения в 2025 году.

Согласно информации от генконсульства, колонна из более чем 100 человек проследовала маршем до центральной площади.