Американские сенаторы требуют ужесточения санкций против России
Reuters: В США призвали ввести новые санкции против РФ после переговоров
Сенат США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrea Izzotti
После недавних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле группа американских сенаторов возобновила призывы к введению новых санкций против Москвы и её торговых партнёров. Как сообщает агентство Reuters, на сегодняшний день 73 из 100 сенаторов выразили поддержку законопроекту, предусматривающему как первичные, так и вторичные санкции.
Источники агентства утверждают, что законодателей мотивирует недостаточный прогресс, достигнутый в ходе переговоров. По их мнению, это обосновывает необходимость усилить экономическое давление, чтобы повлиять на российское руководство.
Однако в Палате представителей, где состоят 435 депутатов, аналогичный документ пока что поддержали лишь 28 человек. При этом в обеих палатах Конгресса не сообщили конкретных дат проведения голосований по инициативам.
Переговоры между российской и украинской делегациями состоялись 16 мая, хотя изначально были запланированы на 15 мая. Российскую сторону возглавил Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны Рустем Умеров. В состав делегаций вошли 11 и 12 участников соответственно. Встреча длилась примерно два часа.