Американские сенаторы требуют ужесточения санкций против России

После недавних переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле группа американских сенаторов возобновила призывы к введению новых санкций против Москвы и её торговых партнёров. Как сообщает агентство Reuters, на сегодняшний день 73 из 100 сенаторов выразили поддержку законопроекту, предусматривающему как первичные, так и вторичные санкции.

Источники агентства утверждают, что законодателей мотивирует недостаточный прогресс, достигнутый в ходе переговоров. По их мнению, это обосновывает необходимость усилить экономическое давление, чтобы повлиять на российское руководство.