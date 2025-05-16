За столом переговоров в Стамбуле встретились 11 делегатов России и 12 от Украины

В Стамбуле стартовали переговоры украинской и российской делегаций. В офисе турецкого лидера во дворце Долмабахче собрались 11 переговорщиков со стороны РФ и 12 представителей из Киева. Обсуждения начались без присутствия журналистов.

Напомним, 16 мая начались переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, которые сорвались 15 мая по вине Киева. В состав делегации России входят её глава, помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Этот список был утверждён лично президентом РФ Владимиром Путиным. Украинскую делегацию возглавляет глава Минобороны Рустем Умеров. Также присутствуют заместители различных силовых структур. До этой встречи в Стамбуле завершились трёхсторонние переговоры между Турцией, США и Украиной, продолжавшиеся более часа.