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Регион
16 мая, 11:10

За столом переговоров в Стамбуле встретились 11 делегатов России и 12 от Украины

Переговоры в Стамбуле. Обложка © Life.ru

Переговоры в Стамбуле. Обложка © Life.ru

В Стамбуле стартовали переговоры украинской и российской делегаций. В офисе турецкого лидера во дворце Долмабахче собрались 11 переговорщиков со стороны РФ и 12 представителей из Киева. Обсуждения начались без присутствия журналистов.

Переговоры в Стамбуле. Фото © Life.ru

Переговоры в Стамбуле. Фото © Life.ru

Интересно, что половина делегатов за украинским столом облачена в военную форму. Консультации стартовали с приветственной речи главы Министерства иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Фидан: Переговоры в Стамбуле создадут почву для встречи лидеров РФ и Украины
Фидан: Переговоры в Стамбуле создадут почву для встречи лидеров РФ и Украины

Напомним, 16 мая начались переговоры делегаций РФ и Украины в Стамбуле, которые сорвались 15 мая по вине Киева. В состав делегации России входят её глава, помощник президента Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны Александр Фомин. Этот список был утверждён лично президентом РФ Владимиром Путиным. Украинскую делегацию возглавляет глава Минобороны Рустем Умеров. Также присутствуют заместители различных силовых структур. До этой встречи в Стамбуле завершились трёхсторонние переговоры между Турцией, США и Украиной, продолжавшиеся более часа.

Татьяна Миссуми
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