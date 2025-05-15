Захарова: Участники переговоров в Турции ждут, пока Зеленский «навыступается»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация находится в ожидании, когда же Владимир Зеленский разрешит своим представителям возобновить переговорный процесс. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Захарова отметила, что российская делегация находится в Стамбуле уже около суток и ожидает, пока украинская сторона получит возможность приступить к переговорам, которые, по её словам, были приостановлены украинским руководством.