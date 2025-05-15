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Регион
15 мая, 18:08

Захарова: Участники переговоров в Турции ждут, пока Зеленский «навыступается»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация находится в ожидании, когда же Владимир Зеленский разрешит своим представителям возобновить переговорный процесс. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.

Захарова отметила, что российская делегация находится в Стамбуле уже около суток и ожидает, пока украинская сторона получит возможность приступить к переговорам, которые, по её словам, были приостановлены украинским руководством.

«Скоро уже сутки, как российская делегация в Стамбуле. Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам», — написала Захарова.

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Напоминаем, что в стамбульском дворце Долмабахче запланированы переговоры между Россией и Украиной. Российскую сторону будет представлять помощник президента Владимир Мединский, который ранее возглавлял команду переговорщиков в 2022 году. Также стало известно, что Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах в Стамбуле и отправит вместо себя свою делегацию. Дмитрий Литвин, cоветник Владимира Зеленского по коммуникациям сообщил, что украинская делегация будет в Стамбуле 15 мая, в четверг поздно вечером.

Анастасия Никонорова
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