Захарова: Участники переговоров в Турции ждут, пока Зеленский «навыступается»
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская делегация находится в ожидании, когда же Владимир Зеленский разрешит своим представителям возобновить переговорный процесс. Об этом она сообщила в своём Telegram-канале.
Захарова отметила, что российская делегация находится в Стамбуле уже около суток и ожидает, пока украинская сторона получит возможность приступить к переговорам, которые, по её словам, были приостановлены украинским руководством.
«Скоро уже сутки, как российская делегация в Стамбуле. Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам», — написала Захарова.
Напоминаем, что в стамбульском дворце Долмабахче запланированы переговоры между Россией и Украиной. Российскую сторону будет представлять помощник президента Владимир Мединский, который ранее возглавлял команду переговорщиков в 2022 году. Также стало известно, что Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах в Стамбуле и отправит вместо себя свою делегацию. Дмитрий Литвин, cоветник Владимира Зеленского по коммуникациям сообщил, что украинская делегация будет в Стамбуле 15 мая, в четверг поздно вечером.