Владимир Зеленский намеренно «ломает комедию», оттягивая начало переговоров с Россией в Стамбуле в надежде, что глава США Дональд Трамп примет решение усилить помощь Киеву. Об этом пишет американский политический обозреватель Даг Бэндоу в материале для журнала American Conservative.

Автор отмечает перепады в отношении киевского режима к мирным переговорам по Украине. В какой-то момент у украинского руководства резко «пропало желание заниматься дипломатией», однако оно появилось вновь с приходом к власти новой американской администрации и начала давления Вашингтона на Киев.