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Регион
15 мая, 17:58

Ждёт помощи: В США объяснили, зачем Зеленский тянет с переговорами

AC: Зеленский специально «ломает комедию» на переговорах, ожидая помощи Трампа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Владимир Зеленский намеренно «ломает комедию», оттягивая начало переговоров с Россией в Стамбуле в надежде, что глава США Дональд Трамп примет решение усилить помощь Киеву. Об этом пишет американский политический обозреватель Даг Бэндоу в материале для журнала American Conservative.

Автор отмечает перепады в отношении киевского режима к мирным переговорам по Украине. В какой-то момент у украинского руководства резко «пропало желание заниматься дипломатией», однако оно появилось вновь с приходом к власти новой американской администрации и начала давления Вашингтона на Киев.

Зеленский перед переговорами вновь отказался признать новые регионы России
Зеленский перед переговорами вновь отказался признать новые регионы России

Напомним, переговоры России и Украины должны были начаться сегодня в Стамбуле, куда российская делегация прибыла ещё утром. Однако украинские переговорщики до места встречи так и не доехали. Вечером Владимир Зеленский заявил, что представители Незалежной будут в Стамбуле только 16 мая, а несколько позже перенос переговоров на завтра подтвердили и источники с российской стороны.

Юрий Лысенко
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